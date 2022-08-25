تعرف على أهم 6 خطوات تحميك من تزوير الشيك.. إنفوجراف

كتب أحمد حسني

الكثير من المواطنين يتعاملون بشكل دائم باستخدام الشيكات البنكية، ويتساءل البعض عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، طبقاً للقانون.

1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.

2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.

3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.

4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.

5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.

6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.