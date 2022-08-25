اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 02:09 م
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تعرف على أهم 6 خطوات تحميك من تزوير الشيك.. إنفوجراف

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:00 م
تعرف على أهم 6 خطوات تحميك من تزوير الشيك.. إنفوجراف خطوات تحمى من تزوير الشيكات
كتب أحمد حسني

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الكثير من المواطنين يتعاملون بشكل دائم باستخدام الشيكات البنكية، ويتساءل البعض عن كيفية حماية الإيصالات أو "الشيك" من التزوير، طبقاً للقانون.
 
1-عدم توقيع أى شيك مفتوح على بياض وتوقيعه فقط بعد إتمام التفاصيل المطلوبة.
 
2-عدم ترك مساحة فارغة أمام أو خلف اسم المستفيد، أو المبلغ المكتوب بالكلمات والأرقام وإلغاء الفراغ بالشطب.
 
3-الحد من عدد التوقيعات المفوض بها والمتعدده فى الحساب لضمان التحكم المطلوب.
 
4- التأكد من إلغاء الشيكات التى تحتوى على أخطاء ومفردات زائده وإتلاف أية شيكات باطلة.
 
5-التأكد من تسوية الحساب المصرفي بشكل منتظم.
 
6-الإبلاغ فى حالة الفقد أو سرقة دفتر الشيكات تفادى لاستغلاله.
 
شيكات
الحماية من الشيكات المزورة
 
 

حماية الشيك

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القانون المصرى

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