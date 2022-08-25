اليوم السابع
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تشييع جنازة لاعب كرة قدم توفى بعد صراع مع السرطان بالشرقية

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:05 م
تشييع جنازة لاعب كرة قدم توفى بعد صراع مع السرطان بالشرقية تشييع جنازة لاعب كرة قدم توفى بعد صراع مع السرطان بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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شيع أهالى قرية العلاقمة التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثمان لاعب كرة توفى بعد صراع مع مرض السرطان.

 

وعمت حالة من الحزن بمسقط رأس الراحل في قرية العلاقمة التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد إعلان نبأ وفاته، فيما حرص العديد من أهالي القرية على وداعه.

 

وأعلن رضا شوقي، والد اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب كرة القدم، وفاة نجله، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، قائلًا: ويبقى الله حين لا يبقى أحد.. الأمانة وصلت صاحبها، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

شيع أهالي قرية العلاقمة التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية جنازة اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب نجوم المستقبل؛ الذي فارق الحياة اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، فيما اتشحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بعبارات النعي حزنًا على وفاة اللاعب، وسط تأكيد على أن الراحل كان دمث الخلق ويتمتع بحب الكثيرين من أبناء قريته وأصدقائه وكل من يعرفونه.

 

وخلال الساعات الماضية انتشرت عبارات وطلبات الدعاء للراحل بالنجاة وتجاوز المحنة، إلا أنه قد فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع إصابته بمرض السرطان، فيما تم تشيع جنازة اللاعب كمال رضا شوقي، لاعب نجوم المستقبل، في مسقط رأسه بقرية العلاقمة التابعة لنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا، وذلك بعد ساعات من وفاته عقب صراع مع مرض السرطان.

اللاعب الراحل كمال رضا شوقى
اللاعب الراحل كمال رضا شوقى

 

تشييع الجنازة
تشييع الجنازة

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