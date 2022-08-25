اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:15 ص
أكرم القصاص
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تراس تشدد على أنها لن تعين مستشارا للأخلاقيات

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:15 ص
تراس تشدد على أنها لن تعين مستشارا للأخلاقيات المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية ليز تراس
وكالات

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قالت المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية ليز تراس، إنه بحال فوزها، لن تعين مستشارا للأخلاقيات، مشيرة إلى أن هذا ليس ضروريا لأنها تعرف "الفرق بين الصواب والخطأ".

ورفضت تراس مرات عدة الالتزام باستبدال اللورد كريستوفر جيدت، الذي استقال من منصبه كمستشار لرئيس الحكومة بوريس جونسون، للأخلاقيات في يونيو، قائلا إن "رئيس الوزراء أجبره على اتخاذ موقف بغيض".

وشدد تراس على أنه "لا يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية للأخلاقيات، نحن بحاجة إلى تطبيق الأخلاقيات من خلال الحكومة"، معتبرة أن "إحدى المشكلات التي نواجهها في هذا البلد هي أن لدينا العديد من المستشارين والهيئات المستقلة والقواعد واللوائح".

وأضافت: "بالنسبة لي يتعلق الأمر بفهم الفرق بين الصواب والخطأ. وأنا شخص تصرف دائما بنزاهة".

وعند الضغط عليها بشأن ما إذا كان سيكون لديها مستشار ليحاسبها، قالت: "إذا قال أحد القادة إنهم لا يعرفون الفرق بين الصواب والخطأ ويحتاجون إلى الاستعانة بمستشار للأخلاقيات. فأعتقد أن هذا أمر يشكل مشكلة أساسية".


ليز تراس

بريطانيا

اخبار بريطانيا

بوريس جونسون

انجلترا



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