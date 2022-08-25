بعد 30 عاما.. تلاميذ مدرسة ابتدائية يتجمعون لتكريم معلميهم في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تجمع تلاميذ مدرستي بورفؤاد وسيناء الابتدائية في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، بأحد الأندية في مدينة بورفؤاد، وذلك لتكريم معلميهم بعد أكثر من 30 عامًا من تخرجهم من المدرسة.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني والإذاعة المدرسية كما كان معتادا في المدرسة الابتدائية، وتناول اللقاء عددا من الفقرات الفنية، فضلًا عن عرض فيديوهات للمدرسة قديمًا وحديثًا، وكلمات من تلاميذ الماضي ومعلمى المدرسة لاسترجاع الذكريات، كما نظموا فقرة إذاعة مدرسية أمام معلميهم.

وشهد اللقاء تكريم المعلمين ممن هم على قيد الحياة، وكذلك أسر المعلمين الذين توفاهم الله، في ظل فرحة وسعادة بين معلمى المدرسة، وإشادتهم بتلاميذهم وتلك اللفتة الطيبة، وموجهين لهم الشكر ومعربين عن فخرهم بالمناصب التي وصل إليها تلاميذهم.

ومن جانبه، قال إسلام فتحي عبد الجليل، صاحب فكرة تنظيم اللقاء والتجمع، إنه أنشأ جروب على الإنترنت عام 2020 تحت اسم "أبناء مدرستي بورفؤاد وسيناء الابتدائية"، لكي يتجمعوا به ويسترجعوا ذكريات الطفولة، ويشاركون بعضهم البعض في الأفراح والأحزان، ثم ضموا معلميهم بعد ذلك، حتى قرروا إقامة هذا اللقاء لتكريم معلميهم ردًا للجميل.

وأعرب محمد حجازي، أحد منسقي اللقاء، عن سعادته بهذا التجمع الذي رسم البسمة على وجوه الجميع، وشهد رد الجميل لمعلميهم، لافتًا أنه يجرى التفكير حاليًا لاشهار رابطة أو جمعية بصورة قانونية لتنظيم مزيد من الفعاليات والأنشطة.



تجمع الطلاب



جانب من الأهالي في الحفل



جانب من حضور الطلاب بعد ٣٠ عام



حفل التكريم