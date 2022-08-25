بشرط جزائى نصف مليون جنيه.. إنهاء خلاف بين عائلتين بنجع حمادى غدا

قنا صابر سعيد

أعلنت لجنة مصالحات بنجع حمادي، عن التوصل لإنهاء خلاف بجلسة صلح بين عائلتين من قريتي السلامية والمصالحة بشرق نيل مدينة نجع حمادي، غدًا الجمعة، الاتفاق، بشرط جزائى 500 ألف جنيه.



وقال الشيخ محمود عبدالهادي، رئيس لجنة المصالحات، إن الطرفين خلال المفاوضات اتفقا على حل النزاع بين، منصور أبوالحسن، ومحمد رمضان السيد، من قرية السلامية، وإبراهيم عبدالناصر حمدي، وعبدالله سعد عبدالله، من قرية المصالحة، وتصفية الخلافات وإعلان التسامح والتزاور فيما بينهم على أن يقوما بزيارة بعضهما البعض خلال جلسة الصلح.



تعود أحداث الواقعة إلي أبريل الماضي، عندما نشب خلاف بين الطرفين من أبناء قريتي السلامية والمصالحة بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات على قطعة أرض، وتكونت لجنة الصلح من كلا من الشيخ محمود عبدالهادي، رئيس لجنة المصالحات، والعمدة السيد الأمين الصاوى، عمدة قرية الشعانية، والعمدة فتحي عبدالناصر محمود، عمدة قرية الصبريات، وعبدالباسط عبدالنبي، وحسين عبدالحميد بجاتو.