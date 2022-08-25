المتهم بحيازة 79 قطعة أثرية يكشف مصدر الحصول عليها للاتجار بها فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بحيازة 79 قطعة أثرية في البدرشين بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وتخزينها بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه وبيعها.

وكشف المتهم عن مصدر حصوله على القطع الأثرية، وجاري تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة لضبط مصدر الحصول عليها، وتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونجحت الداخلية في ضبط 79 قطعة أثرية بحوزة شخص بالجيزة بقصد الاتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وردت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بمسكنه بقصد الإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (عدد 79 قطعة يشتبه فى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

بعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية رجحوا أنها ترجع للعصر الفرعونى وبعض العملات للعصر الرومانى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.