المؤبد لسائق وعامل لحيازتهما أسلحة وذخيرة بدون ترخيص فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، سائق وعامل بالسجن المؤبد، لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري ومحمد إبراهيم.



تعود أحداث القضية رقم 16751 ليوم 28 من شهر يناير الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "إسلام م ع " 25 عاما سائق مقيم كفر شكر القليوبية، و"رمضان ال ح" 26 عاما عامل مقيم كفر شكر القليوبية، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازتهما بندقية آلية وبندقية آلية غربى وعدد ثلاث خزينة آلية، و67 عيارا ناريا، بدون ترخيص.



وتمكنت مأمورية من مباحث مركز شرطة الزقازيق، نفاذا لإذن النيابة العامة من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على السلاح المضبوط، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية، أن الأسلحة النارية المضبوطة الأول سلاح نارى آلى أجنبى الصنع بماسورة واحدة مششخنة وهى كاملة الأجزاء وسليمة.