القليوبية تحتفل بعيدها القومى غدا بحضور 4 وزراء والمفتى ومحافظين سابقين

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، احتفالية العيد القومي الـ151 للمحافظة، غدا الجمعة، في حضور 4 وزراء هم وزراء الأوقاف والعدل والري والشباب والرياضة، ومفتي الجمهورية، وعدد من المحافظين السابقين للإقليم، وعدد القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أن الاحتفالية تأتي لمشاركة أبناء القليوبية فرحتهم بالعيد القومي للمحافظة، حيث سيتم عقد لقاء دعوى لوزير الأوقاف بالائمة والمشايخ ويعقبه فى ختام اللقاء عقد مؤتمر صحفي.

وتابعت، أنه يعقب هذا التوجه لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، والتى سيتم نقل شعائرها على الهواء مباشرة من التليفزيون المصري بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وعدد من المحافظين السابقين ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

واستطردت، أنه يعقب الصلاة عقد لقاء حواري مع شباب المحافظة بحضور وزراء الشباب والرياضة والعدل والأوقاف بقاعة الاجتماعات الكبري بالمحافظة.