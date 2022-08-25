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العربية: ارتفاع عدد ضحايا السيول فى أفغانستان إلى 180 قتيلا

الخميس، 25 أغسطس 2022 08:31 م
العربية: ارتفاع عدد ضحايا السيول فى أفغانستان إلى 180 قتيلا سيول - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد ضحايا السيول في أفغانستان إلى 180 قتيلا.

وفى وقت سابق لقى 10 أشخاص مصرعهم، جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة على مناطق شرق أفغانستان، فضلًا عن تدمير منازل وأراض زراعية ونفوق ماشية.

وقال مسؤولون - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - إن فيضانا كبيرا حدث السبت في منطقتي بول إي-علم وخوشي بإقليم لوجار.

وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم لوجار عمر منصور، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الفيضانات أمس.


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