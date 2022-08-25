اليوم السابع
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الصحة: تدريب الفرق الطبية استعدادا لافتتاح عيادات الصحة النفسية للمرأة

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:10 ص
الصحة: تدريب الفرق الطبية استعدادا لافتتاح عيادات الصحة النفسية للمرأة خطة تدريبية مكثفة للأطباء والتمريض
كتب وليد عبد السلام

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قامت وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ خطة تدريبية مكثفة للأطباء والتمريض العاملين في عيادات النساء بالوحدات التابعة للأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في عدد من محافظات الجمهورية.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن التدريب يأتي استعدادا لافتتاح عدد من العيادات الخاصة بالصحة النفسية للمرأة، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمهارات وقدرات الفرق الطبية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرأة.
 
ومن جانبها، أوضحت الدكتور منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن التدريب  تضمن عدد من الموضوعات  الخاصة بصحة المرأة النفسية، ومنها (الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية، والإسعافات النفسية الأولية في حالات الطوارئ، والحالات التي تستدعي تدخل طبيب نفسي متخصص).
 
وبدوره، وجه الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بتفعيل عيادات الصحة النفسية للمرأة في المستشفيات التعليمية بدء من مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال.
 
وعقب انتهاء التدريب، تم تسليم الشهادات للمتدربين، بحضور الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رانيا زكريا، مدير عام الإدارة العامة لشئون مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بمقر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. 
 

الصحة

الصحة النفسية

عيادات الصحة النفسية للمرأة

التمريض



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