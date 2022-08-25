الدوما الروسى: هناك إمكانية استئناف التفاوض مع كييف

كتب أحمد عرفة

أكد الروسى ليونيد سلوتسكى، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، إمكانية استئناف التفاوض مع كييف، لافتا إلى أن روسيا لن تردّ أي طلب للتفاوض.

وأضاف رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية أنه في حال أعلنت السلطات الأوكرانية استعدادها للتفاوض، فإن موسكو ستبحث هذا الطلب وترد عليه.

وفى وقت سابق أكد أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن العشرات من السفن المحملة بأكثر من 720 ألف طن مترى من المنتجات الغذائية، أبحرت من الموانئ الأوكرانية، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقال جوتيريش عبر تويتر قبل قليل: "أبحرت العشرات من السفن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية، محملة حتى الآن بأكثر من 720 ألف طن متري من المنتجات الغذائية، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، دليل قوى لما يمكن تحقيقه، حتى في أكثر السياقات تدميراً، عندما نضع الناس في المرتبة الأولى".