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الحكومة البريطانية توقع اتفاق لإعادة بناء البنية التحتية فى أوكرانيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:52 م
الحكومة البريطانية توقع اتفاق لإعادة بناء البنية التحتية فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة البريطانية التوقيع مع أوكرانيا على اتفاق لإعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة وقعت اتفاقية تاريخية مع أوكرانيا تُلزم الأطراف بتبادل الخبرات الهندسية وتعد بحزمة دعم بريطانية جديدة من أجل إعادة بناء البنية التحتية.

 

وأوضحت الحكومة البريطانية، أن وزير النقل البريطاني جرانت شيبس عقد لقاء عن طريق الاتصال بالفيديو مع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، بحثوا خلاله خطة العمل المشتركة، وكجزء من الاتفاقية الموقعة، ستزود بريطانيا أوكرانيا بالخبراء من الشركات والمؤسسات البريطانية الخاصة للمساعدة في إعادة بناء المطارات والمدارج والموانئ.

 

وقدم وزير النقل البريطاني أثناء الاجتماع مزيدا من التفاصيل حول حزمة مساعدات بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لإعادة بناء السكك الحديدية في أوكرانيا، تم الإعلان عنها في وقت سابق خلال قمة مجموعة السبع.


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