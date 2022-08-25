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التموين: 36 مليون مستفيد من الدعم الإضافى على بطاقات التموين

الخميس، 25 أغسطس 2022 11:49 م
التموين: 36 مليون مستفيد من الدعم الإضافى على بطاقات التموين وزارة التموين - أرشيفية
ماجد تمراز

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قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إنه تم تحديد الفئات المستحقة للدعم الإضافي الذي أعلنت عنه وزارة التموين والمقرر له مطلع الشهر المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "الفئات المستهدفة، هم الفئات الأكثر احتياجا، ممن يحصلون على معاش ضمان، ومعاش تكافل وكرامة ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه وحد أقصى 2700 جنيه، وعددهم الفعلي 8 مليون بطاقة و36 مليون مستفيد، وهي نسبة تتخطى الـ 50% من إجمالي المستفيدين من بطاقات التموين".
 
وقال: "الدعم الإضافي بواقع 100 جنيه على الدعم الأساسي لمدة 6 أشهر للبطاقة التي بها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي بها أسرتين، وسيصل رسالة نصية إلى الأشخاص المستحقين، وهو دعم سلعي وليس دعم نقضي، يحصل به المواطن على سلع".
 
وتابع: "هناك 4 سلع جديدة سيتم إضافتها على بطاقات التموين بداية من شهر سبتمبر المقبل، ليصل إجمالي السلع التموينية المصروفة على بطاقة التموين لـ 30 سلعة".

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