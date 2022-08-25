التحقيقات: المتهم بقتل سائق انهال عليه بـ"كوريك سيارة" فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة مقتل سائق على سائق اخر خلال مشاجرة نشبت بينهم بأحد شوارع دائرة قسم شرطة مصر الجديدة على أولوية المرور، حيث من التحقيقات أن المتهم قام بالاعتداء على المجنى عليه بآلة حديدية " كوريك سيارة "، فارداه قتيلا وفرا هاربا.

وكان المتهم أدلى باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، موضحا أنه بسبب التسارع بينه والمجنى عليه، نزل من سيارته وتوجه إلى الضحية وتحدث معه إلا أن القتيل تطاول عليه فى الحديث وتطور الموقف إلى التشابك بالايدى، مضيفا أنه عقب ذلك ذهب إلى سيارته واحضر آلة حديدية " كوريك سيارة "، وانهال به على رأس السائق الآخر حتى سقط على الارض غارقا فى دمائه ، موضحا أنه فور رؤيته للمشهد حاول أن ينقذه إلا أنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه إنه توفي نتيجة إصابته بكسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي حاد وخروج الدم من فم وأذن وأنف المتوفي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سائق بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق 61 سنة مصابا بتهشم في الجمجمة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بقطعة حديدية "كوريك" مما تسبب فى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.