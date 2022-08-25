البيئة: بوابة إلكترونية ومحطات حجز للدراجات الهوائية والمركبات الكهربائية لمؤتمر المناخ

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أنه بنهاية شهر سبتمبر سيكون هناك بوابة إلكترونية خاصة بكل طلبات الدول وبزيارات، ورحلات الوفود المشاركة بمؤتمر أطراف التغيرات المناخية cop27 المزمع عقده في شهر نوفمبر في شرم الشيخ.

وقالت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيكون هناك محطات حجز واستخدام الدراجات الهوائية والمركبات الكهربية خلال المؤتمر، وذلك من خلال تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق برحلة المشاركين، وان الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر يحتوي على جميع المعلومات مثل حجز الإقامة والاحتياطات الطبية وأيام النقاشات المواضيعية المتعلقة ببرنامج الرئاسة خلال المؤتمر.

وأكدت الوزيرة أن مصر انتهت من وضع استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيا حتى 2030، كما أبرزت أن هناك ثلاثة مستويات للأولويات منبثقة من الاستراتيجية و المساهمات المحددة وطنيا: يتعلق المستوى الأول بعلاقة الغذاء والماء والطاقة (تسمى نوفي)، أما المستوى الثاني فيتعلق بالنقل، أما المستوى الثالث فيتعلق بخفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز.