البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وتنفيذ صفقة على "كليوباترا" بـ10ملايين جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 10269 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 12649 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 4149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 2207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 3166 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3713 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مستشفى كليوباترا لعدد 2.2 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون جنيه.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 1.21 مليون سهم، وشراء الثانية 450 ألف سهم خزينة بنسبة 2.47% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 499 ألف سهم.

فيما أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، بيع 1.9 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، ليصبح إجمالي أسهم الخزينة بعد البيع 3.07 مليون سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.967%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشمس للإسكان والتعمير، 260 ألف سهم، 900 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 ألف سهم، 84.6 ألف سهم، 123.7 ألف سهم، 167.4 ألف سهم، على التوالي.

وباعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، المجموعة المالية هيرميس القابضة 1500 سهم، 45 ألف سهم، 9960 سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية-شركة مساهمة مصرية، بالم هيلز للتعمير، 233 ألف سهم، 177 ألف سهم، 81.9 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 370 ألف سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة رواد السياحة-الرواد، تحقيق خسائر إيرادات بلغت 31.4 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو عام 2022 مقابل 7.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي خسائر 44 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 13.6 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض قدره 1.845مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضي، مقابل عجز قدره 3.748 مليون جنيه عن الشهر المماثل من العام المالي السابق.

وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل 39 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، ووصل نصيب المساهمين من صافي أرباح الفترة إلى 95 مليون جنيه.

أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1.612 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 341 مليون جنيه مصري، أو ما يقرب الضعف مقارنة بـ172 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة العام الماضي.