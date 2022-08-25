الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى مليون و148 ألف طن مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول استهلاك السولار إلى مليون و148.4 ألف طن في شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و23 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 125.3 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن انتاج السولار فى المقابل سجل أيضا نحو 977 ألف طن في شهر مايو الماضى، مقابل 978 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ ألف طن فقط.

وكان الإنتاج المحلي من السولار قد شهد تفاوت ملحوظ منذ أوائل العام، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 925 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 809 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن، وجاءت الزيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السولار بالتزامن مع الزيادة الطفيفة في حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير الماضى، بينما كانت مليون و115 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 ألف طن.

أما في شهر ابريل الماضي فقد تراجع حجم الاستهلاك المحلى، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و83.5 ألف طن، مقابل مليون و93 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 9.5 ألف طن.