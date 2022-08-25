الأرصاد: انخفاض طفيف بالحرارة وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا طفيفا بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى.

كما يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28.