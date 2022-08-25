ازالة 68 حالة تعد زراعى بالشرقية بمساحة 13.5 ألف متر مبان وفدان و19 قيراطا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الجارى، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملة عن إزالة 62 حالة تعدي بمساحة 13 آلف و572 متر مباني و6 حالات تعدي بمساحه فدان و19 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة .. كما تم قطع المرافق عن عدد 5 حالات تعدي بمساحة 2600 متر بمركز فاقوس و٢ حالة تعد على مساحة 245 م بمركز كفر صقر و6 حالات تعدي على مساحة 2040 متر بمركز أبو حماد.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.