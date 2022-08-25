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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:20 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4121 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3119 نقطة.

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