إصابة 20 شخصًا فى تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم، الخميس، حادث تصادم وقع بين سيارتى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا حصيلة أولية.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة أبو سمبل، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على طريق أبو سمبل جنوب أسوان.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى، والمستشفيات القريبة من موقع الحادث تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.