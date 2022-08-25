اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:52 م
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إزالة 32 حالة تعد على مساحة 25 ألف متر بأسوان ضمن أعمال الموجة الـ20

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:17 م
إزالة 32 حالة تعد على مساحة 25 ألف متر بأسوان ضمن أعمال الموجة الـ20 جانب من حملات الإزالة
أسوان - عبد الله صلاح

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تواصل محافظة أسوان حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء، بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول، وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

 

وأكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة استمرت على مدار يومين، واستهدفت إزالة 32 حالة تعد بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحة 25 ألف و54 متر مربع.

 

وأضاف رئيس مدينة أسوان، فى بيان صحفى، أنه فى اليوم الأول تم إزالة 22 حالة تعد بمساحة 20 ألف و54 متر مربع بالمنطقة خلف التجاريين، بينما تم إزالة 10 حالات تعدى في اليوم الثانى بمنطقتى الشلال والمحمودية بمساحة 5 ألاف م2.

 

وأوضح "مدنى"، بأن الحملة تمت بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة وبمشاركة محمد الصعيدى رئيس حى جنوب ، بجانب المهندسين والفنيين ومعدات الوحدة المحلية، بالإضافة إلى قوات الأمن بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان.


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