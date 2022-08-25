أول حالة فى العالم.. إيطالى يُصاب بجدرى القرود وكورونا والإيدز فى نفس الوقت

فاطمة شوقى

أُصيب إيطالى يبلغ من العمر 36 عاما، بثلاث فيروسات، جدرى القرود وكورونا ونقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في نفس الوقت، ويعتبر أول حالة في العالم تجمع الإصابة بهذه الأمراض في وقت واحد.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن الرجل الإيطالى ثبت إصابته بفيروس كورونا وجدرى القرود والإيدز، بعد رحلة إلى إسبانيا في الفترة بين 16 و20 يونيو، وقال إنه داوم على علاقات غير أخلاقية مع أشخاص من نفس نوعه.

وأوضحت الصحيفة أنه ثبتت إصابة الرجل بفيروس كورونا بعد 12 يوما من إقامته في اسبانيا، ثم أُصيب بطفح جلدى في ذراعه اليسرى، وفى اليوم التالى ظهرت حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بطفح جلدى على أطراف الرجل ووجهه.

وبحلول 5 يوليو، انتشرت الحويصلات بشكل أكبر وتطورت إلى بثرات، الأمر الذي جعل الرجل يتجه لقسم الطوارئ في مستشفى جامعة سان ماركو في كاتانيا بإيطاليا، حيث نقل لوحدة الأمراض المعدية.

وأظهر تحليل عينات من 181 مريضًا مصابًا بجدري القرود أن هناك حملًا فيروسيًا أعلى في الآفات منه في البلعوم.

وخلصت الدراسة التي أجريت في مستشفيات في مدريد وبرشلونة ، إلى أن هذا الانتشار للفيروس كانت لها إصابات أقل بكثير من غيرها ، وأنه تم تسجيل ما بين ثلاث إلى 20 حبة في المرضى، بالإضافة إلى أن معظمها تتركز في الأعضاء التناسلية والشرج والحنجرة، تصبح هذه الآفات ملتهبة ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية، لذلك يحتاج 4 من كل 10 مرضى إلى علاج طبي.