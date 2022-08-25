اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 02:08 م
أكرم القصاص
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أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع شباب الباحثين خطة الإنتاج العلمى بالمرحلة المقبلة

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:45 م
أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع شباب الباحثين خطة الإنتاج العلمى بالمرحلة المقبلة جانب من الاجتماع
كتب لؤى على

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عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظيرعيّاد اجتماعًا مع شباب الباحثين بالمجمع، لمناقشة وضع الخطة العلمية والبحثية للمرحلة المقبلة؛ وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الأعمال الثقافية والمعرفية التي تلبّي احتياجات الواقع اليومي المتغير للجمهور؛ والاعتماد على أدوات بحثية متطورة للخروج بمنتج علمي يحقّق إفادة للجميع ويدعم جانب المعرفة والوعي لدى الناس.
 
وقال الأمين العام خلال اللقاء، إن المجمع حريص على الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للباحثين، خاصة في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح تلك القضايا للجمهور العام، وتحقيق الاحتياجات المعرفية للناس بعيدًا عن الغلو والتطرف، ولأجل تصحيح الموروثات الثقافية والاجتماعية الخاطئة من خلال أطرحات علمية قوية وقادرة على إحداث هذا النوع من التغيير.
 
وخاطب عياد شباب الباحثين قائلًا: إننا بحاجة إلى توجيه الطاقات البحثية المهمة للشباب في إثراء المكتبة العلمية للمجمع بالمزيد من الإصدارات الجديدة التي تمس واقع الناس وتلامس احتياجاتهم المعرفية، وتصحح ما اختلط عليهم من مفاهيم خاطئة فيما يتعلق بما أثير من شبهات فكرية روّجت لها بعض التيارات واستهدفت من خلالها تحقيق مصالح وأجندات خاصة.
 
وشهد اللقاء مناقشات متبادلة؛ حيث تم عرض مجموعة من الأفكار التي طُرحت من جانب الباحثين، إضافة إلى مناقشة آلية العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي فضلًا عن الثقة التي يحظى بها هذا الإنتاج لدى الكثيرين.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

شباب الباحثين

الازهر



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