اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 06:00 ص
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أسعار الخضروات فى الأسواق بتداولات اليوم.. تراجع الطماطم وصعود الكوسة

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:00 ص
أسعار الخضروات فى الأسواق بتداولات اليوم.. تراجع الطماطم وصعود الكوسة الخضروات ـ ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الطماطم في مصر سجلت تراجع محدود إلى 3 جنيهات في سوق الجملة، وتحرك سعر البطاطس إلى 5.5 جنيه والبصل يواصل استقراره عند 2.25 جنيه والكوسة 6.5 جنيه والجزر 5.5 جنيه والفاصوليا 15 إلى 25 جنيها.

وأعلنت الشعبة في نشرتها اليومية للأسعار، أن الباذنجان البلدي تراجع إلى 1.5 جنيه والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2.75 جنيه، الفلفل الرومي 3 جنيهات والرومي الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي 1.5 إلى 3 جنيهات

وأشارت إلى أن سعر الفلفل الألوان من 4 إلى 9 جنيهات والملوخية 2.5 إلى 3.5 جنيه والخيار الصوب 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 3 إلى 5.5 جنيه والبامية 15 إلى 20 جنيها والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وكشفت أن سعر الثوم ارتفع إلى 11 جنيها في سوق الجملة والبنجر سجل 4 جنيهات واللفت 2.5 جنيه والزيتون 20 جنيها والخس 15 جنيها والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه

 


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