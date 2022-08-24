كتب - حسام الشقويرى

يعتمد الكثير من الناس على الأطعمة السريعة والمعالجة للوجبات والوجبات الخفيفة، ونظرًا لأن هذه المنتجات غالبًا ما تحتوى على سكر مضاف فإنها تشكل نسبة كبيرة من السعرات الحرارية اليومية، ويرى الخبراء أن استهلاك السكر سبب رئيسى للسمنة والعديد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2، وفقا لما نشره موقع healthline.

فيما يلى 8 أسباب تجعل تناول الكثير من السكريات الصناعية ضارًا بصحتك..

1 - يسبب زيادة الوزن

معدلات السمنة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ويعتقد أن السكر المضاف ، وخاصة من المشروبات المحلاة بالسكر ، هو أحد المذنبين الرئيسيين، والمشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر والشاي الحلو مليئة بالفركتوز ، وهو نوع من السكر البسيط، ويزيد استهلاك الفركتوز من جوعك ورغبتك في الطعام أكثر من الجلوكوز، وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في الأطعمة النشوية.

2 - يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدى إلى السمنة والالتهابات وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر فى الدم وضغط الدم - جميع عوامل الخطر لأمراض القلب.

3 - ارتبطت بحب الشباب

ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة ، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية ، بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب ، والأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ، مثل الحلويات المصنعة ، ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

4 - يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

على الرغم من وجود العديد من الأسباب لذلك، إلا أن هناك صلة واضحة بين الاستهلاك المفرط للسكر وخطر الإصابة بمرض السكري، وتعتبر السمنة التي تحدث غالبًا بسبب استهلاك الكثير من السكر أقوى عامل خطر للإصابة بمرض السكري.

5 - يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة والمشروبات السكرية إلى السمنة، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

6 - يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

في حين أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والأطعمة المصنعة قد يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.

7 - يسرع من عملية شيخوخة الجلد

التجاعيد هي علامة طبيعية للشيخوخة، وتظهر في النهاية بغض النظر عن صحتك، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى تفاقم التجاعيد وتسريع عملية شيخوخة الجلد.

8 - يمكن أن تزيد من الشيخوخة الخلوية

التيلوميرات هي هياكل توجد في نهاية الكروموسومات، وهي جزيئات تحتوي على جزء أو كل معلوماتك الوراثية، وتعمل التيلوميرات كأغطية واقية، وتمنع الكروموسومات من التدهور أو الاندماج معًا، ومع تقدمك في العمر تتقلص التيلوميرات بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى تقدم الخلايا في العمر والخلل الوظيفي، وثبت أن استهلاك كميات كبيرة من السكر يسرع من تقصير التيلومير، ما يزيد من شيخوخة الخلايا.