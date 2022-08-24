1497 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمادتى الفيزياء والتاريخ بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أنتظم اليوم 1132 طالب وطالب بالقسم العلمى داخل لجان إمتحان مادة الفيزياء بينما أنتظم 365 طالب وطالبة داخل لجان مادة التاريخ على مستوى الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بإمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة حيث وصلت أوراق الأسئلة الخاصة بالإمتحان في الموعد المحدد وسط إجراءات أمنية مشدده ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات حتى هذه اللحظة.



هذا وقد بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بإمتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة "5800" طالبًا وطالبة نظام البابل شيت تم توزيعهم على 14 لجنة على مستوى المحافظة.



وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين مشددا على تطبيق كافة الإجراءات للتصدي لأى محاولات للغش مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث داخل اللجان بما يضمن توفير أجواء آمنة، تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.