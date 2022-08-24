ياطالع النخلة هاتلى معاك فرحة.. انطلاق موسم البلح البرحى من مزرعة الملك فاروق بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" إنطلاق موسم حصاد البلح البرحى الأصفر من داخل مزرعة الملك فاروق فى منطقة المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتى تشمل 24 فدانا مانجو و45 فدانا برتقال و5 أفدنة أشجار نخيل وبلح، حيث بدأ العمال فى حصاد البلح من أشجار النخيل البالغة حوالى 170 شجرة نخيل داخل المزرعة الأكبر بمدينة إسنا.

وفي هذا الصدد يقول محمود أبو علام مزارع أقصرى، أنهم يقومون بجني البلح البرحى الأصفر بمزرعة الملك فاروق، حيث أن تلك الحديقة حوالي 67 لـ70 فدانا، وانطلق موسم جني البلح والذي يصل لحوالي 10 طن فى تلك المزرعة التي تضم حوالى 170 نخلة، وكل سباطة بلح تخرج حوالى 170 كيلو بلح.

ويضيف محمود أبو علام لـ"اليوم السابع"، أن النخلة الواحدة تنتج حوالي 500 كيلو بلح فى الموسم وكل نخلة تخرج الكميات حسب الميزان، موضحاً أنه تم بيع محصول وثمار مزرعة المطاعنة الخاصة بالملك فاروق فى منطقة المطاعنة جنوب المحافظة، والتي تشمل 24 فدان مانجو و45 فدان برتقال و5 أفدنة أشجار نخيل وبلح، هذا الموسم بمبلغ 3 ملايين جنيه و9 آلاف و200 جنيه، تحت إشراف المهندس الحسيني يوسف مهندس مزرعة البساتين، ومحمود مصطفى أحمد مدير المزرعة، وعزت محمد أبو المجد وكيل المزرعة.

فيما يقول محمود مصطفى أحمد مدير مزرعة المطاعنة الشهيرة بـ"مزرعة الملك فاروق"، أن المزرعة تضم أكثر من 3 آلاف شجرة مانجو بأنواع مختلفة تشمل:- " عويس وزبدة وأورمانس وجلك وهندى ملوكى وهندى خاصة ودبشه وبيرى وجعفر وإلى وبلدى وأصناف أجنبية حديثة"، كما تضم أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، تشمل "برتقال ويوسفي بلدى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض وبرتقال بلدى وصيفي وبذرة وبصرة وليمون مالح"، وحوالى 135 شجرة نخيل برحى، و65 شجرة نخيل بلح سيوة وأصناف بلدى.

ويضيف مدير مزرعة المطاعنة بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه من المنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة بدء موسم جنى المانجو، حيث تنتج المزرعة ما بين 120 إلى 150 طن مانجو، وتضم من حوالى 350 إلى 500 طن برتقال، والبلح حوالى من 15 إلى 25 طن بلح، حيث أن المزرعة وغالبية أشجارها تمت زراعتها بعهد الملك فاروق.

وكانت قد استلمت وزارة الزراعة المصرية مزرعة المطاعنة كمزرعة حكومية، وذلك بدلاً من كونها مزرعة تخص عائلة أسرة محمد على باشا عام 1931م، وقد زار الملك فاروق المزرعة عام 1937م، أثناء مروره لاستراحته الكائنة بالمطاعنة، حيث زار متحف المزرعة، وهو متحف يضم عينات من المحاصيل، والفاكهة والخضر، والتي تنمو بالمزرعة، وعلى كل بطاقة منها تبين أبرز العينات، ومنها مجموعة قصب السكر التي نجحت في مصر



أقفاص-البلح-عقب-حصاده-بالمزرعة



البلح-الأصفر-البرحى-من-مزرعة-الملك-فاروق-جنوب-الأقصر