وزير التعليم يلتقى محافظ مطروح فى أولى جولاته الميدانية ..صور

كتب محمود طه حسين

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في أولى جولاته الميدانية بمحافظات الجمهورية، بقاعة كبار الزوار بديوان عام المحافظة.

وضم الوفد المرافق للوزير الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، وكان في استقبال الوزير، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاته.



لقاء وزير التربية والتعليم مع محافظ مطروح