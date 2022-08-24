والدة طفلة تكشف ملابسات غرقها بحمام سباحة فيلا فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال والدة طفلة غرقت بحمام سباحة في فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وذكرت أنها تعمل في الفيلا بأجر يومي، ويوم الحادث اصطحبت ابنتها الضحية معها إلى الفيلا، إلا أن ابنتها سقطت في حمام السباحة وعجزت عن السباحة، كما تعرضت هي الأخرى للسقوط، وفشلت في إنقاذ ابنتها، بينما تمكن خفير الفيلا من إنقاذها هي، وحاولا إسعاف الطفلة بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال خفير الفيلا والمقيمين بها، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تعرضت طفلة للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة ووالدتها تعمل بالفيلا، سقطا سويا بحمام السباحة، وتمكن خفير الفيلا من إنقاذ الأم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تعرضت للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة كانت بصحبة والدتها التي تعمل بالفيلا، وسقطا سويا بحمام السباحة، وشاهدهما الخفير المسؤل عن حراسة الفيلا، فأسرع لمساعدتهما، وتمكن من إنقاذ الأم، بينما تم نقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.