اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:34 م
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نقيب الخدمات الإدارية يطالب بالتأكد من توافر عناصر الأمان فى دور العبادة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 12:08 م
نقيب الخدمات الإدارية يطالب بالتأكد من توافر عناصر الأمان فى دور العبادة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر
كتبت آية دعبس

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كلف هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، أعضاء اللجان النقابية بمديريات الأوقاف والإدارة المحلية التابعة للنقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية بتشكيل لجان فنية للمرور على المساجد والكنائس، للتأكد من توافر عناصر الأمان في الوصلات الكهربائية داخلها ومدي كفاءتها في التشغيل حفاظا على حياة المصلين المترددين عليها.

وناشد المهيري، فى بيان، أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية لمتابعة اللجان الفرعية طبقا للتوزيع الجغرافي للجان النقابية والتنبيه عليهم باتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع زملائهم أعضاء اللجان بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك حرصا على تعقب مثل الحوادث المفاجئة، وذلك لتحقيق دور الانضباط والأمن والأمان المجتمعي لدور العبادة للمساجد والكنائس.

 

 


نقابة الخدمات الادارية

هشام المهيرى

اتحاد العمال

المحليات

الاوقاف



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