اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يفحص عددا من طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجى بملوى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:38 ص
نائب محافظ المنيا يفحص عددا من طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجى بملوى نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات
المنيا – حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه استصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ملوي، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز.

راجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، للتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات (1)
نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات 

 

نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات (2)
نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات

 

نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات (3)
نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات

 

نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات (4)
نائب محافظ المنيا يفحص عددا من الطلبات

أسامة القاضي

محافظ المنيا

محمد أبوزيد

التراخيص

الاجراءات القانونية



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