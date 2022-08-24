مصرع شاب على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية ومشادات بين زوجاتهما بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه الناتجة عن إصابته بطعنة نافذة بالجسد على يد شقيقه، بسبب خلافات عائلية بينهما، مساء اليوم، بقرية الصحافة دائرة مركز مشتول السوق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مشتول السوق وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي مشتول السوق المركزى، بوصول" أحمد م ع ر" 41 عاما عامل بشركة بإحدى الشركات بمدينة العاشر، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالجسدوتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من أقول شهود العيان، قيام "على" شقيق المجنى عليه، بارتكاب الواقعة والتعدى علي شقيقه بسلاح أبيض سكين حتى فارق الحياة، كما تعدى على شقيقه الآخر وأحدث إصابته، بسبب خلافات عائلية ومشادات بين زوجاتهم، ولاذا المتهم بالفرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وجارى ضبط المتهم.