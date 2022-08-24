مصرع شاب على يد إثنين عاطلين بسبب خلافات بينهما بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقي شاب مصرعة على يد إثنين من الشباب داخل قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقي مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بقرية السماحية الكبري التابعة لمركز بلقاس، على إثر مشاجرة بين اثنين من الشباب.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه واثنين من الشباب نتيجة خلافات بينهما، فقام على أثره المتهمين، بالتجمع على المجني عليه وقتله.

وتم تحديد المتهمين، وتمكن ضباط مباحث المركز من القاء القبض عليهم، وتبين وجود إصابات بسيطة بهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.