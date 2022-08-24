اليوم السابع
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مصرع سيدتين بحريق شقة سكنية فى الجيزة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:46 ص
مصرع سيدتين بحريق شقة سكنية فى الجيزة حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

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لقيت سيدتان مصرعهما اليوم، الأربعاء، فى حريق شقة بشارع مراد في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بشارع مراد، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع قطاع الغرب.

بالفحص والمعاينة تبين نشوبه داخل شقة بالطابق الأول علوي، مما أسفر عن مصرع "تمادر.م"،  87 سنة و"هالة.ج"، 50 سنة، جرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المجاورات مع تنفيذ عملية التبريد.


حريق شقة

امن الجيزة

سيارات الإطفاء

الحماية المدنية



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