محافظ الوادى الجديد يستجيب لنقابة الأطباء ويوجه بتوفير وجبات لدفعة التكليف

كتبت آية دعبس

أصدر اللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تعليمات بتوفير وجبات غذائية للأطباء المكلفين بالعمل في جميع وحدات الرعاية الأساسية بمحافظة الوادى الجديد.

وثمنت نقابة أطباء مصر الاستجابة السريعة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لطلبات الأطباء والتى عرضتها نقابة الأطباء مؤخراً.

وقال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء ولجنة متابعة شؤون أطباء التكليف أن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد تواصل معه وأكد على موافقة المحافظ وتوجيهاته بسرعة توفير الوجبات الغذائية بجودة عالية للأطباء، مشيراً إلى تقدير المحافظ للأطباء المغتربين الذين يقوموا بدور مهني ووطني بأنحاء محافظة الوادي الجديد.