محافظ الإسكندرية: تنفيذ 15 قرارا لإزالة التعديات على أراض الدولة

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال اليوم الحادي عشر من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة حيث تم تنفيذ 15 قرارا لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية والري بجهة مريوط ري النوبارية حي العامرية ثان.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبتها على أراضيها.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت السكرتير العام المساعد نتائج الحملات اليومية مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضى التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة اخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي الدولة التابعة لوزارة الموارد المائية ( ترعة مريوط ) بحي العامرية ثان متمثلة في بناء أحواض و بناء آبار و قطع جزء من طريق الخدمة وضمه للأرض بالمخالفة للقانون.