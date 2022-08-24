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مبعوث الصومال للشئون الإنسانية: أكثر من 7 ملايين يتأثرون بالجفاف

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:35 م
مبعوث الصومال للشئون الإنسانية: أكثر من 7 ملايين يتأثرون بالجفاف الصومال
‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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‏أكد عبد الرحمن عبد الشكور المبعوث الخاص للرئيس الصومالى للشؤون الإنسانية ومواجهة حالات الجفاف، أن نحو 7.8 مليون شخص أى ما يقرب من 50٪ من مجموع السكان يتأثرون بشدة بالجفاف، جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع وزارى، حيث قدم تقريرا مكثفا حول ملف الجفاف فى البلاد.
 
ووفقا ‏لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية، واضاف، أنه يجب تسليط الضوء على الوحدة القوية والالتزام بين الوكالات الحكومية ومدى سهولة تنفيذ ميزانية جديدة للبنك الدولى للجفاف، فى حين زادت المساعدة الإنسانية الإغاثية بنسبة 18٪ إلى 79٪، كما تمت زيادة تمويل الوقاية من المجاعة إلى 86٪
 
واقترح المبعوث أفضل طريقة للإسراع بالإغاثة من الجفاف، وتنسيق المساعدات، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية وإيجاد استراتيجية لإظهار حجم الجفاف.
 
وكان قد بحث رئيس ولاية جنوب الغرب الصومالى عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، مع وفد أممى برئاسة رئيس وحدة الاستجابة الطارئة لمنظمة الهجرة الدولية، قضايا الجفاف فى مناطق ولاية جنوب الغرب.
 
واستعرض الجانبان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - كيفية الوصول إلى المتضررين من ظاهرة الجفاف، وحضر اللقاء عدد من الوزراء ومدير رئاسة الولاية وعدد من المسؤولين.

الصومال

الجفاف

الجفاف في الصومال

مبعوث الرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية

عبد الرحمن عبد الشكور

أفريقيا

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