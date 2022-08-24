مئات الأوكرانيين يتظاهرون في اليابان للمطالبة بدعم بلادهم وتحقيق السلم

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تظاهر المئات من المواطنين الأوكرانيين اللاجئين في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بتحقيق السلم والاستمرار في دعم بلادهم في ظل استمرار العمليات العسكرية الروسية هناك.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المواطنين الأوكرانيين تجمعوا اليوم الذي يوافق عيد استقلال أوكرانيا وأن الكثير من غير الأوكرانيين انضموا لهم ورددوا هتافات مطالبة بوقف التدخل الروسي وتحقيق السلم.



كما وقف المشاركون دقائق صمت إحياء لذكرى الضحايا الذين لقوا مصرعهم جراء العمليات العسكرية الدائرة بين الجانبين في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.