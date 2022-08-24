لو عند حموضة جرب شرب الحليب البارد.. علاج فعال لحرقة المعدة

كتبت ميرفت رشاد

الارتجاع الحمضى عبارة عن حالة ينتقل فيها حمض المعدة إلى المرىء، وتظهر العديد من الأعراض المؤلمة بما فى ذلك الإحساس بالحرقان وحرقة المعدة والإمساك وعسر الهضم والأرق، وهناك الكثير من عوامل نمط الحياة التى تساهم فى اضطراب الارتجاع الحمضى، إذا كنت تعانى من أى من الأعراض فإليك عدد من العلاجات المنزلية الطبيعية التى يمكن تقلل الأعراض، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

العلاجات المنزلية لتقليل أعراض ارتجاع المرىء

حليب بارد

الحليب البارد قليل الدسم بدون أى سكريات مضافة هو أفضل طريقة للتغلب على ارتجاع الأحماض، حيث تمنع كميات الكالسيوم الموجودة فى الحليب أى إفراز زائد لحمض الهيدروكلوريك فى المعدة، ما يهدئ الأعراض المؤلمة لارتجاع الحمض.

خليط الليمون والزنجبيل والريحان

تم الترويج لكل من الليمون والزنجبيل لتقديم فوائد مختلفة لصحة الجهاز الهضمى على مر العصور، لا يحتويان فقط على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات لكنهما تحتوى أيضًا على العناصر الغذائية الصحية للقلب، التى يمكن أن تخفف من أعراض ارتداد الحمض، ويتكون الريحان من خصائص مضادة للقرحة يمكن أن تقلل من مستويات إفرازات حمض المعدة وتنشيط الجهاز الهضمى مع تخفيف علامات الحموضة على الفور، اسلق الليمون والزنجبيل والريحان معًا فى الماء واشرب كوبًا مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

ماء جوز الهند

لا يعمل ماء جوز الهند على ترطيب الغدد فحسب، بل يمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وسيخفف ماء جوز الهند المبرد من الإحساس بالحرقان بينما يقلل الانزعاج الناجم عن ارتداد الحمض لأنه يحتوى على كمية مناسبة من محتوى البوتاسيوم الذى يمكن أن يساعد فى موازنة درجة الحموضة في معدتك.

عصائر بدون سكر مضاف

يمكن أيضًا أن تعالج العصائر المصنوعة منزليًا التى لا تحتوى على أى محليات صناعية أو سكريات مضافة ارتداد الحمض بشكل فعال، يمكنك تجربة عصائر الخضار والفواكه واستكمال المكونات بالشوفان لتزويدها بالألياف فى بعض الأحيان، ويمكن أن يتسبب الجوع أو المعدة الفارغة أيضًا فى ارتداد الحمض، وبالتالى فإن إشباع نفسك بالأطعمة أو المشروبات الغنية بالألياف يمكن أن يوفر إفرازًا فوريًا، جرب خفق الشوفان وعصائر الموز في الحليب المثلج قليل الدسم.

النعناع

يُعرف النعناع أيضًا بأنه عنصر منعش يعمل كمبرد طبيعي يمكنه بسهولة التخلص من أعراض حرقة المعدة مع تلطيف ارتداد الحمض، ويحتوى النعناع على خصائص طاردة للريح تساعد بشكل أكبر فى تهدئة إفرازات الحمض فى المعدة، وتهدئة التهاب البطن والحموضة أثناء شفاء المعدة المتهيجة، جرب غلي بعض أوراق النعناع في الماء واحتسائها طوال اليوم لجني الفوائد القصوى.