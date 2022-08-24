اليوم السابع
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لوحات فنية بديعة.. 15 صورة تجسد جمال الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:30 ص
لوحات فنية بديعة.. 15 صورة تجسد جمال الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر الغوص فى أعماق البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يتميز البحر الأحمر ببيئة بحرية فريدة ربما تكون نادرة، حيث يضم الشعاب المرجانية البديعة، والتى تسكنها كائنات بحرية نادرة وفريدة، ويصل الآلاف من السياح يوميا إلى مطار البحر الأحمر للغوص فى أعماقه ومشاهدة تلك الكائنات وللشعاب النادرة.
 
ويرصد "اليوم السابع" عددا من الصور التى توضح جمال الطبيعة الخلابة في أعماق البحر الأحمر والتي توجد على ساحل البحر الأحمر، حيث يضم ساحل محافظة البحر الأحمر قرابة 60 موقع غوص، معروفة ومشهورة، ويأتى لها الكثير من السياح من كل دول العالم.
 
من بين تلك المواقع المعروفة عالميا الفنستون بيت القرش في مرسي علم، والأخوين والروكي والزبرجد وعرق سمية والفانوس وأبو النحاس، وغيرها من مواقع الغوص المختلفة والتي تضم كائنات بحرية فريدة من نوعها.
 
وتعتبر محافظة البحر الأحمر من أهم محافظات مصر من حيث المقومات السياحية والشواطئ المتنوعـــــة طولا وعرضاً، والأحـياء المائيـة النــــادرة والمحميات الطبيعية والخلجان والسلاسل الجبلية الخلابة.
 
ويتميز البحر الأحمر بمياهه الدافئة الصافية وشعابه المرجانية الممتدة على مساحات شاسعة من أعماق البحر، وما تزخر به من كائنات حية وأسماك زاهية الألوان وحيوانات بحرية نادرة.
 
 
اسماك ذات الوان مختلفة
أسماك ذات ألوان مختلفة

 

الدلافين ذو الانف الزجاجية بصمداى
الدلافين ذو الأنف الزجاجية بصمداى

 

 

السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر
السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر

 

 

السلاحف الخضراء بشاطئ ابو دباب
السلاحف الخضراء بشاطئ أبو دباب

 

الغوص بابو دباب
الغوص بأبو دباب

 

 

الغوص في اعماق البحر الأحمر
الغوص في أعماق البحر الأحمر

 

 

القرش ابو مطرقة بالفنستون
القرش أبو مطرقة بالفنستون

 

 

القروش في منطقة الفنستون
القروش في منطقة الفنستون

 

 

انواع مختلفة من الاسماك حول الشعاب
أنواع مختلفة من الأسماك حول الشعاب

 

 

سياح من كل دور العالم يأتون خصيصا للغوص
سياح من كل دور العالم يأتون خصيصا للغوص

 

 

شعاب الروكى
شعاب الروكى

 

 

شعاب مرحانية نادرة
شعاب مرحانية نادرة
 
شعاب من ملايين السنين في اعماق البحر الأحمر
شعاب من ملايين السنين في اعماق البحر الأحمر

 

كائنات بحرية مختلفة فى اعماق البحر الأحمر
كائنات بحرية مختلفة فى اعماق البحر الأحمر

 

منطقة شعاب الفنستون جنوب البحر الأحمر
منطقة شعاب الفنستون جنوب البحر الأحمر

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