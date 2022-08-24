وأضاف لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"، خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، "على الصعيد الاقتصادي، تم التأكيد على الدور التنسيقي للمفوضية الروسية السورية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وكان آخر اجتماع لرؤسائها المشاركين في موسكو في مايو من هذا العام".



وأضاف "لقد اتفقنا على عقد اجتماع كامل قبل نهاية العام، سنقوم من أجله بإعداد مجموعة كبيرة من الوثائق لتوقيعها".



وأوضح لافروف أن روسيا وسوريا تعملان معًا لتحسين التعاون في جميع المجالات، مضيفا "ناقشنا شراكتنا الثنائية بتفصيل كبير. وهي تغطي فعليا جميع جوانب العلاقات الثنائية. ولدينا الرغبة في توسيع تعاوننا في جميع المجالات".