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"غرفة صناعة الحبوب": لدينا فائض فى الأرز حتى مليون طن

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:08 م
"غرفة صناعة الحبوب": لدينا فائض فى الأرز حتى مليون طن الأرز
ماجد تمراز

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قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن انخفاض أسعار الأرز سببه الموسم الجديد، موضحا أن هناك فائض من 750 ألف طن إلى مليون طن، وهو ما يكفي لمدة 3 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الأسعار ستشهد انخفاض، ووزير التموين أصدر قرار بخصوص استلام الأرز من الفلاحين، على أن يكون كل فدان يورد طن بقيمة 6600 جنيه وعليه حافز 100 جنيه".

وقال: "كل مزارع عليه أن يورد على الفدان طن واحد".

وأعلنت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية، بدء توريد الأرز الشعير من المزارعين إلى وزارة التموين اعتبارا من غد الخميس 25 أغسطس الجارى ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير الأرز لأصحاب البطاقات التموينية وأيضا طرحه في منافذ المجمعات الاستهلاكية، خاصة بعدما نجحت الوزارة طوال الفترة الماضية في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث لم تشهد الأسواق المحلية أى أزمة في نقص السلع ،في الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا،وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.


الزراعة

وزارة الزراعة

الأرز

اليوم السابع بلس



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