اليوم السابع
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عودة التيار الكهربائى تدريجيا لمدينة الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من نصف ساعة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:40 م
عودة التيار الكهربائى تدريجيا لمدينة الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من نصف ساعة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عاد مجددا التيار الكهربائى مرة أخرى تدريجيا لمدينة الغردقة بعد انقطاع دام لأكثر من نصف ساعة بسبب انخفاض الجهد بمحطة المحولات لمنطقة مبارك 6.
 
وكانت مدينة الغردقة قد شهدت، مساء اليوم الأربعاء، انقطاعا مفاجئ للتيار الكهربي علي جميع مناطق المدينة بشكل كامل، بسبب انخفاض الجهد باحدى المحطات بمدينة الغردقة.
 
من جانبه، قال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر أن سبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربى بمدينة الغردقة هو انخفاض الجهد بمحطة محولات مبارك 6 بسبب رطوبة الجوي الذي أثر علي المحولات.

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