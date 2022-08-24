عادات صحية لتناول الوجبات الخفيفة للأشخاص فوق سن الـ50

كتبت إيناس البنا

الوجبة الخفيفة عادة يمكن أن تضعك فى مأزق لأنك ربما تتناول طعامًا خاطئًا، فقد تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا وتمارس الرياضة بانتظام، لكن عندما تأكل طعامًا خاطئًا فى وجباتك الخفيفة، فقد يؤدى إلى ضياع فائدة العمل الشاق.

يمكن أن يؤدى تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل رقائق البطاطس أو الصودا أو الأطعمة المصنعة أو أى طعام آخر إلى مجموعة من المشكلات الصحية إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا.

والوجبات الخفيفة، التى تحتوى على الطعام المغذى والصحى، مثل المكسرات والبذور والزبادى، تحقق العديد من الفوائد الصحية، ووفقا لموقع timesnownews نستعرض بعض عادات تناول الوجبات الخفيفة التى يمكن تبنيها إذا كان عمرك أكبر من 50 عامًا.

تناول الوجبات الخفيفة التى تحتوى على البروتينات

البروتينات ليست صحية فقط لكنها تساعد أيضًا على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، ويساعد تناول الوجبات الخفيفة التى تحتوى على كميات جيدة من البروتينات على إبعادك عن آلام الجوع مما سيمنع الإفراط في تناول الطعام.

أضف وجبات خفيفة سائلة

العصائر خيار رائع للوجبات الخفيفة، يمكنك دمج الفواكه أو الفواكه الجافة أو بروتينات مصل اللبن فى العصائر الخاصة بك، ومع ذلك استمر فى التحقق من كمية الكربوهيدرات التي تتناولها.

الفاكهة

البرقوق مصدر جيد للبورون والمغنيسيوم، وكلاهما مفيد للعظام، سيساعد فى الحفاظ على صحة العظام ويمنع فرص التسوس والكسور.

المكسرات

تحتوى المكسرات على البروتينات والألياف والدهون الصحية، كل ذلك يساهم فى التخلص من آلام الجوع والشراهة فى الأكل، كما أنها تحتوى أيضا على أوميجا 3 وهو مفيد للقلب.