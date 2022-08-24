اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:45 ص
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ضبط سائق توك توك صدم شخصا وأصابه بكسور أثناء سيره بدراجته فى الغربية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:25 ص
ضبط سائق توك توك صدم شخصا وأصابه بكسور أثناء سيره بدراجته فى الغربية كلابشات - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على سائق توك توك بعدما صدم مواطنا أثناء استقلاله دراجته الهوائية وإصابته بكسور وكدمات.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ للشرطة بوصول شخص لمستشفي كفر الزيات العام مصابا بكدمات وكسور.

وبالفحص تبين أثناء استقلاله دراجته الهوائية صدمه توك توك يسير بسرعة جنونية، وأحدث ما به من إصابات وكدمات، فتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


مدير امن الغربية

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