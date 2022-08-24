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شهر وينتهى فصل الصيف.. الخريف يبدأ الجمعة 23 سبتمبر ويستمر 93 يوما

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:50 م
شهر وينتهى فصل الصيف.. الخريف يبدأ الجمعة 23 سبتمبر ويستمر 93 يوما درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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بدأ فصل الصيف ، الثلاثاء 21 يونية، ويستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة إلى أن يحدث الاعتدال الخريفى وفقا للحسابات الفلكية الجمعة 23 سبتمبر، وذلك بأن يفصلنا شهر واحد على نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف الذى يعرف باسم "سيد الفصول".

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل مواعيد فصول السنة المتبقية وأطوالها خلال عام 2022 كما يلى:

-فصل الصيف:

بدأ الثلاثاء 21 يونية المقبل

يستمر 92 يوما و 17 ساعة و 40 دقيقة

-فصل الخريف:

يبدأ الجمعة 23 سبتمبر

ويستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة

-فصل الشتاء

يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر

يستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".


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النصف الشمالى للكره الارضيه

نصف الكره الارضيه الشمالى

الصيف

انتهاء فصل الصيف

نهايه فصل الصيف

بدايه فصل الخريف

الخريف

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