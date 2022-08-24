شاليهات وفيلل وقصور بالتقسيط 7 سنوات بدون فوائد.. إزميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. هنا مالديف الشرق الأوسط

تقرير خاص

إزميرالدا باي S Bay سيدي حنيش الساحل الشمالي.. هنا يتراءى سحر الطبيعة، ويتجلى الجمال في أبهى صوره، وتتعاظم قيمة الرفاهية، وتبرُز التكنولوجيا بما تملكه من أنماط راقية للحياة.. S Bay سيدي حنيش.. النقلة الأكثر تطورًا في الإنشاءات السياحية في مصر.



منتجع S Bay مالديف الشرق الأوسط على شاطئ من أجمل 10 شواطئ في العالم، بمياهه التركوازية الصافية، وبتصميم مستوحى من ورقة شجرة اللوتس، يقع منتجع smeralda إزميرالدا، أو ما يعرف بـ الشرق الأوسط، أحدث وأرقي مشروع سكني – فندقي – ترفيهي، لمجموعة كليوباترا للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، أسسُ بعقلية مستنيرة تستشرف العالمية ويجمع في تفاصيله كل ما تحمله التكنولوجيا من أنماط الترفيه، وما يستوعبه الخيال من فنون التصميم وروعة التشييد.







وكان قد وقع الاختيار علىJZMK كبرى الشركات الأمريكية العالمية، بعد مسابقة بين شركات من إنجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع، حيث تم توقيع شراكة استراتيجية دولية بين مجموعة كليوباترا للتنمية العقارية، وشركة JZMK العالمية، لتخطيط وتصميم أكبر مقصد سكني فندقي ترفيهي في منطقة سيدي حنيش.



جائزة "لاكشري لايف ستايل" العالمية وحاز منتجع SBay Sidi Heneish إس باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، على جائزة لاكشري لايف ستايل Luxury Lifestyle Awards العالمية، كأفضل مشروع سياحي سكني فاخر للعام 2021، ليصبح أول مشروع مصري يحصل على جائزة عالمية في هذه الفئة.



وقال ألكسندر تشيتشيكوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Luxury Lifestyle Awards" إن

كليوباترا للتنمية العقارية بسمعة لا تشوبها شائبة، وأداء مهني احترافي مشهود له. ويسعدنا الاحتفال بفوز كليوباترا للتنمية العقارية بجائزة Luxury Lifestyle Awards لفئة أفضل مشروع سكني فاخر عن مشروع إس باي سيدي حنيش الساحل الشمالي، وننتهز الفرصة لنقدم أحر تهانينا على تحقيق إنجاز رائع كهذا وتتويج جهودكم".



1600 وحدة بـ 11 نموذج لتناسب كافة الشرائح ويتميز مشروع أزميرالدا سيدي حنيش، المُقام على مساحة على مساحة 250 فدان بطول 800 متر على البحر، بتنوع الوحدات من حيث التصميم والمساحة حيث يحتوي على 1600 وحدة بـ 11 نموذج تصميمي، بالإضافة إلى الغرف الفندقية، ليناسب شرائح مختلفه من العملاء سواء عائلات صغيره أو عائلات كبيره بمختلف الأعمار.



7 مصاطب لرؤية بانورامية كاملة للبحر وتم تقسيم كل منطقة في المشروع بنوعية مخصصة من التصاميم للمحافظة على تجانس العملاء حيث كل الوحدات لها روؤية بانورامية كاملة على البحر بسبب وجود 7 مصاطب ومستويات متدرجة للتصميم تُمكن الجميع من الاستمتاع بالبحر من كل الإتجاهات.



كما توجد وحدات دايركت أكسس – ومنطقه مخصصه لها على اللاجون، وكل جزيره في اللاجون لديها منطقه خاصة بها تتوفر فيها خدماتها مثل الكلوب هاوس و خدمات أخرى، كما توجد عندنا وحدات في وسط البوتانيكال جاردنز التي تتميز بوجود نباتات كثيفه ونادره و ملائمه للبيئة الخاصة بالمشروع و شاطئ سيدي حنيش.



من شاليهات إلى فيلل وقصور.. تقسيط 7 سنوات بدون فوائد أهم ما يميز مشروع إزميرالدا، بجانب طبيعته الخلابة التي تضاهي أرقى المنتجعات العالمية، تنوع الوحدات التي تبدأ بالشاليهات الغرفتين وتزيد على حسب المساحه و الموقع و الفيو الخاص بكل وحدة، لتصل إلى شاليهات 3 غرف و تاون هاوس و توين فيلا و فيلات مستقله وفيلات وقصور في أول صف مباشرة على البحر، بالطلب المحدد وكذلك تتحدد الأسعار على حسب المساحات المطلوبة ونوعية الوحده وموقعها ومساحتها، بمقدم 10% وتقسيط حتى 7 سنوات بدون أي فوائد.



ويخاطب المشروع شريحه كبيرة جدا من العائلات الراقيه التي تبحث على الرفاهيه المنتقاة ومصايف عائلية فخمة بخدمات عالية مستمرة طول العام بكل وسائل الترفيه الراقي والخدمات المميزة الفندقية.

تسليم الوحدات متشطبة ومفروشة



وتسهيلًا على عملاء إزميرالدا باي، يتم تسليم كافة الشاليهات والفيلات متشطبة بالكامل"، كما تتوافر خدمات فرش الشاليهات والفيلات على أرقى المستويات.



وتتمتع مجموعة كليوباترا للاستثمار العقاري بتاريخ كبير وسمعة عالمية في مجال التطوير العقاري، منذ بدأ رجل الصناعة محمد أبو العينين الولوج إلى القطاع العقاري والسياحي باستثماراته الضخمة، مستعينا بالتحديث والتطوير المواكب للحداثة والتقدم.



ولدى كليوباترا العقارية منتجعات ومشروعات سياحية فاخرة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

للحجز ومزيد من المعلومات



وللحجز ومزيد من المعلومات عن منتجع S Bay – إزميرالدا سيدي حنيش الساحل الشمالي، يمكن زيارة الموقع Www.sbayresort.com أو الاتصال بالخط الساخن 19778