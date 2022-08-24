"سوهاج الجامعى" تجرى المرحلة الثانية من عملية بناء ملامح وجه طفلة يمنية.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرت مستشفي سوهاج الجامعي المرحلة الثانية لبناء ملامح الوجه للطفلة اليمنية أمة الله، حيث أن الطفلة تعاني منذ ولادتها من التحام مبكر لمفاصل الجمجمة وشق وجهي نادر في ناحيتي الوجه ومقدمة الرأس ونقص لأجزاء كبيرة من الشفة العليا والأنف والجفون وعظام الجمجمة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة ان الجامعة تحرص علي دعم الأشقاء العرب في كافة النواحي الطبية والتعليمية، حيث أن الجامعة شهدت حضور ومشاركة العديد من الأطباء اليمنيين في مؤتمرات وورش عمل في تخصص جراحة الوجه والجمجمة خلال السنوات الماضية، مشيدًا بريادة الجامعة في جراحات تجميل الأطفال والعيوب الخلقية وحرصها علي تبني رسالة رسم الإبتسامة علي وجوه هؤلاء الأطفال وأسرهم.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ان المستشفي الجامعي قدم كافة التسهيلات والدعم لعلاج الطفلة أمة الله خلال مرحلتي العلاج الأولي والثانية، وأن كلية الطب بمستشفياتها الجامعية تمضي في طريق تميزها للمنافسة بما تمتلكه من إمكانيات متقدمة وكوادر طبية متميزة محلياً وعالمياً.

وأضاف الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي أن مثل هذه الحالات نادرة الحدوث وتحتاج إلى تجهيزات عالية ومستلزمات دقيقة لا تتوافر آلا في مراكز التميز الخاصة بمثل هذه الجراحات الدقيقة، مؤكداً أن مستشفيات سوهاج الجامعية حريصة علي توفير هذه الامكانات للنهوض بمثل هذه التخصصات الدقيقة.

وأشارت الدكتوره سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل إلي أن أمة الله ليست الحالة الأولي التي يتم علاجها من اليمن، إذ سبق أن أجري القسم مناظرة وعلاج للعديد من الحالات النادرة التي تستلزم جراحات دقيقة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جابر عبد المجيد مدير الاستقبال بالمستشفي الجامعي وأستاذ مساعد جراحة التجميل والمشرف علي العملية أن ماتتمتع به المستشفي الجامعي من تجهيزات متقدمة للعمليات، إلى جانب كامل فريق العمل الجراحي والتخدير والأطفال والعناية المركزة وبقية التخصصات في الفريق قد أثمر عن إمكانيات واسعة لعلاج مثل هذه الحالات النادرة، والتي تمثل تحديات جراحية وطبية حقيقية وتحتاج إلى مهارات خاصة وكودار متميزة.

و أضاف الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل الذي قام بإجراء العملية الجراحية للطفلة أن هذه المرحلة شملت إكمال بناء الجفون والأنف وترميم الشق الوجهي وشق الشفة المزدوج وفصل حجرة العين العظمية عن تجويف الأنف وتجويف الفم، ومن المنتظر إجراء جراحة مكملة لتوسعة وإعادة تشكيل عظام الجمجمة الملتحمة بشكل مبكر، وذلك بالتعاون مع أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب.

جدبر بالذكر انه شارك في الجراحة من قسم جراحة التجميل كلاً من الدكتور أسامة بكري والدكتور أحمد البدري، ومن قسم التخدير كلاً من الدكتور محمد حسين والطبيب محمد يوسف، والطبيب زياد احمد، والطبيب مصطفي عبد الجابر، وذلك تحت اشراف الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، والدكتورة شيماء محمود عضو هيئة تدريس بقسم التخدير.



إجراء عملية الترميم



جانب من إجراء العملية بمستشفى سوهاج الجامعى (2)



جانب من إجراء العملية بمستشفى سوهاج الجامعى