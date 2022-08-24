اليوم السابع
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سفينة صيد تنقذ طفلا بعد انقلاب قاربه وانجرافه بعيدا عن عائلته بسبب الأمواج

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:35 ص
سفينة صيد تنقذ طفلا بعد انقلاب قاربه وانجرافه بعيدا عن عائلته بسبب الأمواج سفينة صيد
كتبت ريهام عبد الله

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أنقذت سفينة صيد طفلًا قبالة الساحل الويلزى بالمملكة المتحدة ، بعد انقلاب قارب الكاياك الذى كان فيه برفقة والده وشقيقه، قبل أن تجرفه الأمواج بعيدا عن عائلته.

 

بعد انقلاب قارب الكاياك فى خليج سيبور فى بيمبروكشاير ، تشبث الأب وأحد الطفلين بقارب كاياك وتمكنوا من العثور على الأمان فى خليج صغير، لكن التيار كان قويًا جدًا بالنسبة للطفل الآخر الذى بدأ فى الانجراف بعيدًا وهو يتشبث بزورق كاياك منفصل، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

اكتشف أحد المشاة على المسار الساحلى الطفل فى الماء واتصل بالرقم 999 الساعة 12.38 مساءً، وأرسل مركز تنسيق الإنقاذ البحرى التابع لخفر السواحل فى ميلفورد هافن بثًا لإنقاذ الطفل واستجابت سفينة صيد.

 

كما تم إرسال فريق Moylegrove Coastguard Rescue إلى جانب مروحية تابعة لخفر الساحل.

 

وأنقذت سفينة الصيد الطفل ونُقل جميع أفراد العائلة الثلاثة إلى فيشجارد بواسطة قارب نجاة حيث تم فحصهم، ولم يصب احد فى الحادث.

 

 


سفينة صيد

قارب الكاياك

إنقاذ طفل

انقلاب قارب



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